Retrouvailles avec le PSG, son clan lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le PSG reçoit Aston Villa au Parc des Princes dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre synonyme de retrouvailles entre le club parisien et Unaï Emery, le coach des Villans. L’entourage du coach espagnol est d’ailleurs formel, le tacticien de 53 ans aurait pu devenir le patron à Paris.

Le PSG peut poursuivre sur son excellente dynamique. Le club de la capitale, dans une forme étincelante en 2025, vient tout juste d’être sacré champion de France. La formation de Luis Enrique met désormais le cap sur la Ligue des Champions avec la réception d’Aston Villa ce mercredi soir au Parc des Princes.

Unaï Emery retrouve le PSG

Favoris sur le papier, les Parisiens devront se montrer sérieux face aux hommes d’Unaï Emery, qui de son côté, va retrouver le Parc des Princes. Passé sur le banc du PSG entre 2016 et 2018, le technicien espagnol connaît parfaitement le club francilien. Son passage au PSG avait d’ailleurs été de qualité, notamment dans le jeu proposé, mais a surtout été marqué par une défaite brutale face au FC Barcelone en Ligue des Champions, lors de la désormais célèbre « remontada ».

Le Basque aurait pu marquer l’histoire du club

Le 8 mars 2017 sera donc la date réelle de la fin de l’aventure de l’Espagnol avec le PSG. Le FC Barcelone de Luis Enrique, désormais à Paris, avait été trop puissant, mais avait également bénéficié de décisions arbitrales en sa faveur. « On se fait éliminer car le VAR n’existait pas encore. On a clairement été éliminé par des décisions d’arbitrage », confiera amèrement Unaï Emery quelques années plus tard auprès de France Football. Une élimination honteuse à tous les étages, et qui a clairement coupé les ailes du basque, pourtant bien parti pour marquer de son empreinte le PSG. Auprès du Parisien, son clan avoue qu’Unaï Emery aurait pu aller « beaucoup plus haut. Car personne n’aurait oublié le 4-0 de l’aller, l’un des plus belles prestations de l’histoire du PSG. »