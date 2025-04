Mbappé : C’est la crise, la décision radicale du Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le Real Madrid a subi une grosse désillusion à domicile en s’inclinant face à Valence (1-2). Au cours de la rencontre, Vinicius Jr a manqué un penalty, déclenchant une crise en interne. Face aux échecs fréquents des tireurs madrilènes, Carlo Ancelotti a désormais placé sa confiance en Kylian Mbappé sur cet exercice. Explications.

Le Real Madrid a perdu gros ce week-end. Toujours en course en championnat mais aussi en Ligue des Champions, le club madrilène a néanmoins subi un gros coup d’arrêt à domicile ce samedi après-midi. Les partenaires de Kylian Mbappé se sont inclinés (1-2) contre Valence, et n’ont pas su trouver la faille.

Nouveau penalty raté au Real Madrid

Buteur sur cette rencontre, Vinicius Jr a néanmoins manqué un penalty en première mi-temps. Ce n’est clairement pas la première fois qu’un joueur du Real Madrid se manque sur cet exercice cette saison. Pire, cela devient de plus en plus fréquent, et à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, cette question des tireurs de penalty inquiète en interne. Si depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, Vinicius Jr, et Jude Bellingham alternent leurs tentatives, ce cas de figure pourrait bientôt être révolu.

Mbappé, tireur numéro 1

En effet, d’après MARCA, le prochain tireur numéro 1 de l’équipe sera Kylian Mbappé. Comme l’explique le journal, l’attaquant français devrait enchaîner les tentatives, jusqu’au prochain échec, où il sera alors remplacé par Jude Bellingham. En interne, Carlo Ancelotti estime d’ailleurs qu’il n’a pas réellement de spécialiste de l’exercice...