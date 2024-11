Thomas Bourseau

Il semble que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas chambouler les grandes lignes de son projet et aurait d’ailleurs à cœur de blinder plusieurs hommes phares. Luis Campos, conseiller football du PSG en fait partie, mais intéresserait entre autres Arsenal. De quoi faire paniquer le club parisien ? Pas vraiment, explications.

L’heure est aux prolongations de contrat au PSG. Ces dernières semaines, outre l’accord supposément trouvé avec l’entraîneur Luis Enrique afin qu’il prolonge son aventure pour deux saisons supplémentaires soit jusqu’en juin 2027, les hauts décideurs du Paris Saint-Germain se seraient penchés sur diverses opérations dont les renouvellements des contrats d’Achraf Hakimi, de Vitinha ou encore de Nuno Mendes.

Le PSG veut prolonger Campos, Arsenal en embuscade ?

Mais ce n’est pas tout. Arrivé le 10 juin 2022 de manière officielle à la direction du PSG, le conseiller football du club Luis Campos se trouve être dans l’ultime saison de son contrat qui prendra fin le 30 juin 2025. Son tandem avec Luis Enrique plaît au président Nasser Al-Khelaïfi et aux décideurs du Paris Saint-Germain. Si bien qu’il serait question de sa prolongation de contrat au PSG comme Le Parisien le dévoilait ces dernières semaines. A moins qu’Arsenal ne change la donne ?

Arsenal en discussions avancées avec Rosicky

Sky Sports a révélé cette semaine un intérêt du pensionnaire de Premier League pour Luis Campos. Et pour cause, les Gunners sont sans directeur sportif depuis l’annonce de la démission d’Edu le 4 novembre dernier. Cependant, le PSG pourrait éventuellement souffler puisque les dirigeants d’Arsenal seraient en négociations avancées avec Tomas Rosicky comme affirmée par la presse étrangère et rapporté par L’Équipe.