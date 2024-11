Mercato - PSG : Transfert légendaire, il a menti en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi à l'occasion d'une interview accordée au podcast de Josep Pedrerol, El Cafelito, Enric Masip, dirigeant du FC Barcelone, confirmait que le PSG avait transmis une offre de 250M€ pour le transfert de Lamine Yamal. Une proposition qui aurait été refusée par le Barça, mais selon la presse catalane, cette offre n'a surtout jamais existé.

C'est une rumeur alimentée par le FC Barcelone depuis l'été dernier. En effet, Joan Laporta révélait encore récemment avoir reçu une offre de 250M€ pour Lamine Yamal : « Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a six mois. C'est le joueur le plus en vogue au monde ».

Le Barça annonce une offre de 250M€ du PSG pour Yamal

Et mardi, le FC Barcelone en a rajouté une couche par le biais d'Enric Masip, membre du département sportif du Barça. Ce dernier a profité de son passage dans le podcast de Josep Pedrerol, El Cafelito, pour confirmer que « le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée ». Relancé sur l'origine de la proposition, il a révélé qu'elle « venait de France ». Ce qui laisse peu de doute sur l'identité du club concerné : le PSG.

Un mensonge pour mieux mettre en valeur Yamal ?

Toutefois, alors que le PSG a démenti avoir transmis une telle offre auprès de L'EQUIPE, le presse catalane dément également. SPORT assure que ni Nasser Al-Khelaïfi, ni Luis Campos n'a transmis d'offre au FC Barcelone pour Lamine Yamal. La relation entre les deux clubs est toujours tendue.