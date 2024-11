Mercato : Le PSG en embuscade pour signer un phénomène

Thomas Bourseau

Pendant un temps, Khvicha Kvaratskhelia a fait parler de lui sur le marché des transferts cet été. Une opération que le PSG aurait bien voulu mener à bien, mais s’est heurté aux exigences XXL d=u Napoli (120M€). Refusant d’offrir le salaire réclamé par l’attaquant géorgien pour une prolongation de contrat, Naples pourrait finalement céder à un transfert. Le Paris Saint-Germain se tiendrait prêt.

Le PSG a semble-t-il chassé plusieurs attaquants sur le marché des transferts pendant le mercato estival dans l’optique de dénicher un successeur à Kylian Mbappé. Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) aurait été une cible chaude du club parisien, sans succès. Mais la chance du PSG pourrait tourner à en croire les dernières nouvelles issues de la presse transalpine.

Kvaratskhelia réclame trop d’argent au goût du Napoli, c’est terminé ?

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, un point est fait sur les négociations compliquées entre le Napoli et l’entourage de Khvicha Kvaratskhelia afin de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2027. Naples offrirait deux saisons supplémentaires avec un salaire annuel passant d’1,8M€ à 6M€ bonus compris lorsque l’attaquant latéral géorgien exigerait des revenus à l’année de 8M€ en incluant les bonus. Le quotidien transalpin souligne un point important selon lequel Kvaratskhelia sera vendu si un accord n’est pas trouvé sur ce point.

Le PSG prêt à dégainer si l’occasion se présente ?

La Gazzetta dello Sport révèle même que Naples n’accepterait en aucun cas de formuler une demande plus importante que celle déjà proposée au clan Khvicha Kvaratskhelia. Une impasse est donc à signaler alors que le média italien affirme une supervision du PSG de cette opération qui serait de plus en plus chaude puisque le club parisien attendrait le bon moment pour passer la seconde.