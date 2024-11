Cristiano Ronaldo : Cette annonce qui risque d’affoler l’Angleterre

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va donc avoir une décision majeure à prendre pour son avenir en club. Et selon Louis Saha, son ancien coéquipier du côté de Manchester United, l'attaquant portugais adorerait revenir en Angleterre pour un ultime challenge du côté des Red Devils.

Du haut de ses 39 ans (il en aura 40 en février), Cristiano Ronaldo n'a pas prévu de raccrocher les crampons dans l'immédiat et annonçait ces derniers jours qu'il ne prendrait sa retraite que dans un ou deux ans. En attendant, l'attaquant portugais d'Al-Nassr arrivera en fin de contrat avec l'écurie saoudienne l'été prochain, et il pourrait faire un gros retour surprise en Premier League.

Surprise, le vestiaire du PSG révèle le secret de Cristiano Ronaldo https://t.co/Dr4aTBdkze pic.twitter.com/DpXT4e3AHT — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

CR7 de retour à Manchester United ?

Interrogé par Betfred, l'ancien attaquant français Louis Saha a lâché une petite bombe sur un retour de Ronaldo à Manchester United : « Je pense que Cristiano Ronaldo adorerait revenir au club dans un rôle où il serait respecté. Il a quitté United de manière quelque peu négative », indique celui qui a été le partenaire de CR7 chez les Red Devils entre 2004 et 2008.

« Cristiano aimerait revenir et aider le club »

« S’il y avait une opportunité, je suis sûr que Cristiano aimerait revenir et aider le club, car il adorerait relever un défi et il viendrait », poursuit Louis Saha. Pour rappel, Cristiano Ronaldo était repassé par Manchester United entre 2021 et novembre 2022, et cette expérience ratée semble lui avoir laissé un goût d'inachevé.