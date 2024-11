Transfert à 100M€, le PSG a trouvé le joueur parfait

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se renforcer dans le secteur offensif, tout en préparant son avenir, le PSG s'intéresserait à Geovany Quenda, le nouveau phénomène du football portugais. L'ailier de 17 ans impressionne au Sporting CP et son profil semble parfaitement correspondre à ce qu'attend Luis Enrique, notamment dans l'activité défensive.

Très actif sur le marché portugais, Luis Campos n'a pas manqué d'activer ses réseaux pour renforcer l'effectif du PSG tout en préparant l'avenir. Dans cette optique, Joao Neves et Vitinha font parties des réussites du conseiller sportif parisien qui a eu moins de réussite avec Manuel Ugarte, en attendant le retour de blessure de Gonçalo Ramos.

Geovany Quenda dans le viseur du PSG ?

Mais Luis Campos n'a certainement pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin puisqu'il serait à l'affût pour le nouveau phénomène du football portugais. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG s'intéresserait à Geovany Quenda qui flambe depuis le début de saison avec le Sporting CP. Au point que le club lisboète a déjà offert un nouveau contrat à son ailier de 17 ans qui dispose désormais d'une clause libératoire de 100M€.

Un profil parfait pour le système de Luis Enrique ?

Reste à savoir si cela sera suffisant pour dissuader le PSG de recruter Geovany Quenda. Mais ce n'est pas certain. Et pour cause, Eurosport présente le profil de l'ailier de 17 ans, et il a tout pour plaire à Luis Enrique. Très technique, il est capable de déstabiliser n'importe quel défenseur sur le plan offensif. Evoluant à un poste d'ailier droit, il peut repiquer dans l'axe afin de rentrer sur son pied gauche. Et bien qu'il doive progresser à la finition, ce qui n'a rien de choquant pour un joueur de 17 ans, Geovany Quenda est surtout très actif sur le plan défensif comme en témoigne sa prestation dans un rôle de piston contre Manchester City. Une rencontre remportée 4 buts à 1 par le Sporting CP avec à la clé une passe décisive pour Geovany Quenda. Bien que brouillon dans ses interventions défensives, le jeune portugais a toutefois le mérite de garantir l'équilibre à son équipe. Ce qui est loin d'être anodin aux yeux de Luis Enrique. Reste désormais à savoir si cela suffira à convaincre le PSG de lâcher 100M€.