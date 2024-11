Succession de Mbappé : L’annonce qui va régaler le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir essayé de le recruter l’été dernier, allant même jusqu’à formuler une offre de 100M€, le PSG serait toujours intéressé par Khvicha Kvaratskhelia. S’il venait à quitter Naples, l’agent de l’international géorgien, Mamuka Jugeli, aurait fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de jouer pour la Juventus, ni pour aucun autre club italien.

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG avait jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia pour lui succéder l’été dernier. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale aurait même fait une offre de 100M€, refusée par Naples, et serait toujours sur la piste de l’ailier âgé de 23 ans.

« Il est hors de question que Kvara joue pour la Juventus »

Bonne nouvelle pour le PSG, en cas de départ de Naples, Khvicha Kvaratskhelia n’aurait aucune intention d’évoluer sous les couleurs de la Juventus. « Je ne sais pas ce que veut Giuntoli, je ne peux pas faire de commentaires. Mais il est hors de question que Kvara joue pour la Juventus », a déclaré le journaliste géorgien Kakha Dgebuadze sur X.

« Jugeli m'a dit l'année dernière que Kvara ne jouera jamais pour un club italien »

L’agent de Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, lui aurait également fait savoir qu’il ne jouerait pour aucun autre club italien que Naples : « D'ailleurs, Jugheli m'a dit l'année dernière que Kvara ne jouera jamais pour un club italien. Je suis certain que Kvara comprend parfaitement quelles sont les lignes rouges et je suis certain qu'il ne fera jamais un pas qui détruira l'amour et le soutien que les Napolitains lui ont donné. »