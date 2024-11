Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Joan Laporta révélait avoir reçu une offre de 250M€ pour Lamine Yamal. Le président du FC Barcelone n'avait alors pas révélé quel club avait transmis cette proposition historique. Toutefois, le secret n'a pas été conservé longtemps puisque Enric Masip, membre du conseil de Joan Laporta, confirme qu'elle est venue de France. Il ne fait donc aucun doute qu'il s'agit du PSG.

Auteur d'un formidable Euro, qu'il a remporté avec l'Espagne, Lamine Yamal n'a pas manqué d'être convoité durant le mercato estival. Joan Laporta, président du FC Barcelone, révélait même avoir reçu une offre légendaire : « Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a six mois. C'est le joueur le plus en vogue au monde. » Dans les colonnes de Mundo Deportivo, Deco confirmait également l'intérêt suscité par Lamine Yamal cet été : « C'est normal qu'un joueur comme Lamine ou d'autres que nous avons suscitent l'intérêt des clubs, c'est normal. »

Le Barça confirme que le PSG a offert 250M€ pour Yamal

Jusque-là, l'identité du club qui a transmis cette offre au FC Barcelone était encore inconnue. Mais Enric Masip, conseiller du président Joan Laporta, a levé le voile sur ce mystère. « Le président a révélé qu’on avait reçu une offre de 250M€, que nous avons refusée. Nous l’avons même jamais envisagée », confie le dirigeant du Barça au micro de Josep Pedrerol pour le Chiringuito. Mais le journaliste espagnol relance Enric Masip pour connaître la provenance de cette offre. « D’où elle venait, de France ou d'Angleterre ? », demande Pedrerol à son invité qui hésite d'abord, avant de répondre : « De France ».

«Quand tu as de l’argent, tu peux aspirer à recruter tous les joueurs»

Une façon de reconnaître que c'est bien le PSG qui a offert 250M€ au Barça pour Lamine Yamal. En effet, aucun autre club en France n'est en mesure de lâcher une telle offre sur le mercato. « Quand tu as de l’argent et que tu as la capacité de le payer, tu peux aspirer à recruter tous les joueurs », ajoute même Enric Masip lorsque Josep Pedrerol lui explique que le timing était parfait pour le PSG au moment de trouver un successeur à Kylian Mbappé.