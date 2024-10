Succession de Mbappé - PSG : Une offre de 250M€ est partie, la folle annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Kylian Mbappé ayant décidé de partir libre au Real Madrid, le PSG était à la recherche de celui qui serait susceptible de lui succéder l’été dernier. Si le joueur idoine n’est finalement pas arrivé, le club de la capitale a tout de même tenté sa chance dans le dossier Lamine Yamal, en faisant une offre de 250M€ au FC Barcelone. Une proposition que Joan Laporta a confirmé avoir refusée.

Depuis le mois de février, le PSG était au courant des velléités de départ de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid à la fin de son contrat. La direction parisienne a donc eu le temps de chercher son remplaçant. En ce sens, Lamine Yamal (17 ans) a été identifié comme son potentiel successeur. Ce jeudi, Joan Laporta a confirmé avoir refusé une offre de 250M€ pour l’international espagnol (17 sélections).

« Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros »

« Ils sont venus me voir pour acheter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non il y a six mois. C'est le joueur le plus en vogue au monde », a déclaré le président du FC Barcelone, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. « Quelle est la valeur réelle de Lamine ? Eh bien, cela ne se reflète pas dans la valeur comptable. Heureusement, il existe des indicateurs tels que la liste Forbes, qui évalue le club à plusieurs milliards plutôt qu'à sa valeur de l'année dernière. »

« Il n’y a pas eu d’offre officielle, ni même de négociation »

Ce qui confirme les informations du journaliste Fabrizio Romano, qui indiquait que « le PSG, la saison dernière, quand il a compris que Mbappé allait partir pour le Real Madrid, a réellement pensé à faire une offre record pour Lamine Yamal. Donc plus de 200M€. » Toutefois, le club de la capitale n’aurait jamais envoyé cette offre au FC Barcelone : « Ils n’ont jamais envoyé cette proposition. Il n’y a pas eu d’offre officielle, ni même de négociation car le FC Barcelone et le joueur ne voulaient parler à aucun club. Mais le PSG, en interne, a pensé à présenter une offre record pour Lamine Yamal, plus de 200M€. Ça n’est pas arrivé car Lamine Yamal est très heureux à Barcelone. Pour le Barça, Yamal est crucial dans le projet, la face de ce nouveau projet. Il n’y avait aucune chance, mais la réalité est que le PSG voulait vraiment attaquer et essayer. »