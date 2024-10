Lamine Yamal : Tout est dévoilé sur l’intérêt du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’une des interrogations à propos du mercato du PSG était de savoir qui serait recruté pour venir remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Les rumeurs ont été nombreuses, mais finalement, aucune star n’est venue poser ses valises à Paris pour intégrer l’effectif de Luis Enrique. Le PSG avait pourtant d’immenses projets, ayant notamment réfléchi à un transfert XXL du nouveau phénomène du FC Barcelone : Lamine Yamal.

Si Kylian Mbappé a donc quitté librement le PSG cet été pour s’engager avec le Real Madrid, le club de la capitale n’avait pas été pris au dépourvu. En effet, le capitaine de l’équipe de France avait tenu à prévenir la direction parisienne de son départ quelques mois auparavant. De quoi ainsi laisser du temps au PSG de réfléchir sur la succession de Mbappé. Et c’est ainsi que cela aurait amené le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi à envisager du très lourd pour Lamine Yamal. Fabrizio Romano a d’ailleurs expliqué les coulisses de ce dossier.

« Le PSG a réellement pensé à faire une offre record pour Lamine Yamal »

Au cours des derniers mois, il a été question à quelques reprises d’un intérêt du PSG pour Lamine Yamal. Alors que le crack espagnol n’a pas bougé du FC Barcelone, le club de la capitale aurait bel et bien pensé au phénomène blaugrana. Ce mercredi, Fabrizio Romano l’a confirmé sur Youtube, lâchant : « C’était avant le début du mercato, entre avril et mai. Ce que je peux dire et confirmer, c’est que le PSG, la saison dernière, quand il a compris que Mbappé allait partir pour le Real Madrid, a réellement pensé à faire une offre record pour Lamine Yamal. Donc plus de 200M€ ».

« Il n’y avait aucune chance, mais… »

« Ils n’ont jamais envoyé cette proposition. Il n’y a pas eu d’offre officielle, ni même de négociation car le FC Barcelone et le joueur ne voulaient parler à aucun club. Mais le PSG, en interne, a pensé à présenter une offre record pour Lamine Yamal, plus de 200M€. Ça n’est pas arrivé car Lamine Yamal est très heureux à Barcelone. Pour le Barça, Yamal est crucial dans le projet, la face de ce nouveau projet. Il n’y avait aucune chance, mais la réalité est que le PSG voulait vraiment attaquer et essayer », a poursuivi Romano.