Lamine Yamal : Le PSG est bien tombé sous le charme

A 17 ans, Lamine Yamal est le nouveau phénomène du football espagnol et mondial. Alors que l’ailier fait aujourd’hui le bonheur du FC Barcelone, les grands clubs européens l’ont bien évidemment déjà à l’oeil. Cet été, il avait notamment été question d’une offre XXL du PSG. A Paris, on est bel et bien sous le charme de Lamine Yamal.

Lors du dernier mercato estival, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, il avait notamment été question d’une offre de 250M€ du PSG pour Lamine Yamal. La porte est toutefois fermée à double tour au FC Barcelone. Les Blaugrana tiennent fort à leur nouveau prodige, s’en remettant à la clause libératoire de Yamal : un milliard d’euros.

« Bien sûr, j'aime Lamine Yamal »

L’intérêt du PSG pour Lamine Yamal avait beaucoup fait parler et voilà que Luis Campos a rajouté un peu plus d’huile sur le feu. Lors du Thinking Football Summit, le conseiller sportif parisien a lâché : « Si tous les joueurs qui sont apparus dans la presse liés au PSG étaient là, nous aurions cinq étoiles par poste. Bien sûr, j'aime Lamine Yamal, mais aussi Dembelé, Kang In Lee, Asensio... Des joueurs fantastiques d'une énorme qualité ».

« Je suis très heureux de le voir jouer à son niveau »

« Dire que Yamal n'est pas un grand joueur serait une énorme erreur de ma part, c'est un excellent. footballeur et je suis très heureux de le voir jouer à son niveau. Mais le PSG est très content des joueurs qu'il a à ces postes », a-t-il enchainé sur Lamine Yamal.