Surprise, le nouveau boss du PSG c’est lui !

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé un an après ceux de Lionel Messi et de Neymar, le Paris Saint-Germain a décidé d’entamer un tout nouveau projet. Et ce projet semble être piloté de main de maître par Luis Enrique, qui même s’il est critiqué affiche tout de même un très bon bilan depuis son arrivée en juillet 2023.

Après un pari raté avec Christophe Galtier, le PSG a dû choisir avec attention son successeur et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari est gagné. Luis Enrique semble être l’homme de la situation à Paris, où l’on avait besoin d’un coach à poigne pour pouvoir reprendre les choses en mains avec le départ annoncé de Kylian Mbappé.

Nouveau contrat pour Luis Enrique

Les propriétaires seraient totalement séduits et cela fait plusieurs semaines que l’on parle d’une possible prolongation pour Luis Enrique, dont le contrat actuel se termine dans seulement quelques mois. D’après Jonathan Johnson, des négociations seraient en cours entre le PSG et le coach espagnol, qui aurait envie de poursuivre son travail commencé la saison dernière.

« Il semble également que le club soit prêt à le soutenir »

« On me dit que le sentiment au sein du groupe est vraiment positif » a expliqué le journaliste britannique, sur CaughtOffside. « Luis Enrique est aussi quelqu'un qui a moins de chances que Thomas Tuchel d'entrer en conflit avec la hiérarchie du club. Il semble également que le club soit prêt à le soutenir et à investir dans ses idées à moyen et long terme, donc cela ressemble à un bon match jusqu'à présent ».