Mercato - PSG : Annonce en direct pour la signature de Luis Enrique

L’été dernier, Luis Enrique devenait le nouvel entraîneur du PSG, avec qui il s’engageait pour 2 ans. L’Espagnol est donc actuellement dans sa dernière année de contrat, mais peut-être plus pour très longtemps. En effet, il est question depuis plusieurs semaines maintenant d’une prolongation à Paris pour Luis Enrique. Une signature totalement validée.

Comme révélé récemment par Fabrizio Romano, le PSG prépare son offre pour faire prolonger Luis Enrique. L’aventure pourrait donc se poursuivre avec l’entraîneur espagnol, qui n’avait clairement pas fermé la porte pour signer ce nouveau contrat. « Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent », expliquait notamment Luis Enrique.

« Luis Enrique adore le PSG »

Au micro de France Bleu, Abdellah Boulma s’est penché sur cette possible prolongation de Luis Enrique avec le PSG. Validant ce scénario, il a annoncé : « J'ai l'impression que le PSG prend son temps avec Luis Enrique et compose intelligemment, et ça change. Pour une fois, on n'est plus dans la précipitation, sur un coup de tête comme l'a fait Nasser Al-Khelaïfi. Luis Enrique adore le PSG. Il adore son effectif. Il adore composer avec Nasser Al-Khelaïfi et également avec Luis Campos. Il est arrivé sur la pointe des pieds et il a récupéré les clés du camion. Ce n'est pas Nasser Al-Khelaïfi, ni Luis Enrique, ni Luis Campos qui font le mercato, ils composent ensemble et travaillent de concert, avec cette année Luis Enrique qui avait le dernier mot ».

« Le contrat n'est pas encore signé, mais oui, faisons-le »

« Luis Enrique adore sa nouvelle vie, il aime le PSG, et il discute d'un bail à long terme. Le contrat n'est pas encore signé, mais oui, faisons-le dès maintenant, surtout avant le mois de décembre », a conclu Abdellah Boulma sur la prolongation de Luis Enrique au PSG.