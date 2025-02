Succession de Longoria : Un millionnaire lâche sa réponse à l'OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les critiques pleuvent sur la tête de Pablo Longoria, Bernard Lemaître s'est prononcé sur une possible arrivée à l'OM. Mais le propriétaire du Racing Club de Toulon n'a pas l'intention de changer de discipline et de poser ses valises à Marseille, notamment en raison de l'agitation qui règne dans la ville.

Dans les prochaines heures, Pablo Longoria connaîtra sa sanction après avoir accusé les arbitres français d’être corrompus. Une grave accusation qui pourrait être lourdement sanctionnée par la commission de discipline de la LFP, qui se réunit en urgence ce mercredi.

OM : Ménès annonce une catastrophe judiciaire pour Longoria !

Après le rugby, le football pour Lemaître

Selon les informations de L’Equipe et de RMC Sport, Longoria risque une suspension de douze mois. Toutefois, le responsable ne devrait pas quitter l’OM. Frank McCourt lui aurait confirmé sa soutien malgré les critiques. Alors que la tempête éclate à Marseille, Bernard Lemaître a été interrogé sur une possible venue.

Lemaître refuse Longoria

Patron du Racing Club de Toulon, l’homme d’affaires français n’est pas forcément emballé par cette option. « Si j’étais le président d’un autre club, d’une autre discipline, je ne serais pas le président de Marseille. Marseille, c’est ingérable. C’est animé ? Ce n’est plus de l’animation. Marseille, c’est plusieurs clubs dans un club. C’est une participation de toute la ville dont les clubs de supporters ne font qu’une partie. Et là effectivement, toutes les tendances s’expriment. Je vais m’arrêter là. C’est très difficile. J’aime beaucoup le président actuel de Marseille car il essaye de concilier l’inconciliable » a confié Lemaître lors du podcast One Two Trillo.