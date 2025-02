Craquage à l’OM : Longoria comme Ibrahimovic ?

Axel Cornic

La sortie de Pablo Longoria n’a pas manqué de susciter des vives réactions ces derniers jours, avec des lourdes sanctions qui sont d’ailleurs déjà évoquées. Mais le président de l’Olympique de Marseille est loin d’être le premier à critiquer l’arbitrage en Ligue 1 et certains se sont remémores le craquage d’un certains Zlatan Ibrahimovic, qui remonte à une dizaine d’années.

Comme un air de déjà vu. Après Mehdi Benatia, qui a écopé d’une suspension de trois mois, l’OM se retrouve une nouvelle fois dans une polémiques d’arbitrage suite à la défaite surprenante face à l’AJ Auxerre (1-3). Le président Pablo Longoria a en effet totalement craqué en criant à la « corruption », ce qui pourrait lui valoir lui aussi une grosse sanction.

« Zlatan avait aussi dit des choses horribles »

Sur le plateau de L’Équipe de Greg, Ludovic Obraniak est revenu sur cet épisode marquant de la 23e journée de Ligue 1… qui lui a rappelé un dérapage vieux de dix ans ! « Pablo Longoria s’excuse, je pense qu’il sait qu’il a été au-delà, il a pété les plombs. Ça peut arriver à tout le monde. Zlatan avait aussi dit des choses horribles » a expliqué l’ancien international polonais, sur La chaîne L’Équipe. « Tous les week-ends, on voit des présidents qui descendent et qui mettent la pression aux arbitres. Mais là, il va trop loin, il utilise un mot qui éteint le débat et je lui en veux un petit peu ».

Le précédent Ibrahimovic

Obraniak fait clairement référence à un épisode survenu en mars 2015, dans les travées du stade Chaban-Delmas. Après une défaite surprenante en Ligue 1 contre les Girondins de Bordeaux (3-2), Zlatan Ibrahimovic avait laissé éclater sa colère face aux caméras en déclarant : « Ça fait 15 ans que je joue, je n’ai jamais vu un tel arbitre. Pays de m*rde ! Ce pays ne mérite pas le PSG ». Une sortie qui avait beaucoup fait parler à l’époque et qui avait valu à la star du PSG une suspension de quatre matchs. De quoi nous donner une idée de ce que risque Pablo Longoria après sa violente critique contre l’arbitrage ?