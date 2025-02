«Corruption» : Longoria fait paniquer l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la tourmente pour ses propos après la défaite de l’OM samedi à Auxerre (3-0), Pablo Longoria regrette l’emploi du mot « corruption », que le club a tenté de nuancer. Toutefois, cela ne change en rien le combat de l’Olympique de Marseille contre l’arbitrage et un système qu’il juge trop opaque.

Fou de rage samedi après la défaite de l’OM face à Auxerre (3-0), Pablo Longoria avait promis de « vider son sac, sans filtre ». Passablement agacé par plusieurs décisions arbitrales, une constante cette saison, le président marseillais criait à la « corruption, la vraie corruption », dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps et répétait que « tout était prévu, organisé, depuis le carton jaune de Balerdi à Angers. »

«Il n'était pas question d'argent ou de quelqu'un de précis»

Pablo Longoria est même allé jusqu’à qualifier la Ligue 1 de « championnat de merde » et laisser planer la menace de rejoindre la Super League si l’occasion se présentait. Comme indiqué par L’Équipe, le président de l’OM regrette ces propos et notamment l’utilisation du mot « corruption ». « Il voulait surtout parler de comportements douteux comme la désignation de M. Stinat, de règles pas claires. Il n'était pas question d'argent ou de quelqu'un de précis », explique-t-on à l’OM.

«On ne peut plus accepter ce système, cette opacité»

En effet, le club a vu d’un mauvais œil la nomination de Jérémy Stinat pour arbitrer cette rencontre, lui qui était au cœur de l’expulsion de Medhi Benatia contre le LOSC en Coupe de France le mois dernier, ce qui a entraîné une suspension de trois mois pour le directeur du football de l’OM. Les Marseillais se sont plaints à plusieurs reprises de l’arbitrage cette saison et comptent continuer : « On réclame une réforme de l'arbitrage. On ne peut plus accepter ce système, cette opacité. On ne veut pas s'écraser. » L’OM avait d’ailleurs écrit à la direction technique de l’arbitrage en début de semaine dernière avec une longue liste de grief, ce qui est resté sans réponse et a agacé en interne.