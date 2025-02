Un nouveau scandale éclate à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'erreur de trop pour Pablo Longoria. Très critique envers l'arbitrage depuis le début de la saison, le président de l'OM n'a pas supporté l'exclusion de Derek Cornelius face à l'AJ Auxerre ce samedi (défaite 3-0) et a crié à la corruption après le coup de sifflet final. Des accusations qui ont fait énormément parler ces dernières heures.

A chaque journée ou presque sa polémique sur l’arbitrage Et comme souvent, l’OM est impliqué. Depuis le début de la saison, le club marseillais estime être victime d’une cabale. Une colère et une méfiance qui ne se sont pas stoppés, d’autant que la Ligue a décidé de nommer Jérémy Stinat à l’arbitrage, déjà présent lors du match de Coupe de France entre l’OM et le LOSC marqué par l’expulsion de Medhi Benatia. Et l’arbitre ne s’est pas fait des amis à Marseille ce samedi soir. Deux faits de jeu sont dénoncés : un penalty non sifflé sur Quentin Merlin et l’expulsion de Derek Cornelius en cours de seconde période.

Le dérapage de Longoria

Des vidéos ont capté un Pablo Longoria hors de lui dans les tribunes de l’Abbé-Deschamps. Une colère qui s’est poursuivie dans les couloirs du stade. Hors de lui, le président de l’OM a lâché de graves accusations sur l’arbitrage. « C’est de la corruption, la vraie corruption » a-t-il lâché. Fabrizio Ravanelli était aussi abasourdi : « On demande le respect de tout le monde et on veut un arbitrage équitable, parce que ça ne marche pas. Quelque chose contre l’OM ? Je ne sais pas. C’est vrai qu’il y a beaucoup de sujets qui sont contre l’OM, ça inquiète un peu tout le monde, tout le club et les supporters qui font le déplacement et voient un arbitrage comme ça… J’ai moi-même dit à l’arbitre que c’était un arbitrage scandaleux. C’était une honte ».

Le dirigeant va payer cher sa sortie ?

Comme indique L’Equipe, Pablo Longoria risque une lourde sanction. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel devrait se pencher sur cette affaire dans les prochains jours, mais il ne serait pas surprenant de voir l’Espagnol écoper d’une suspension de plusieurs mois, en raison de la gravité de ces accusations.

