OM : Le «pétage de plomb» qui le fait halluciner !

Pablo Longoria a vivement réagi après la défaite de l'OM à Auxerre, qualifiant l'arbitrage de « vraie corruption » dans des propos qui ont choqué. Pour Bixente Lizarazu, ces déclarations sont « graves et inadmissibles ». L’ancien joueur de l’OM estime que la victoire d’Auxerre est méritée et critique l'obsession de l'OM envers l’arbitrage.

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a pété un plomb ce samedi soir après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre. Une colère causée par des décisions arbitrales jugées litigieuses et qui a donné lieu à des propos très forts du dirigeant espagnol : « Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! Tout était préparé, c’est de la vraie corruption, vous pouvez le dire : Pablo Longoria dit que c’est de la vraie corruption. Tout est orienté. » Suite à ces déclarations, le syndicat des arbitres annonce vouloir porter plainte contre le président de l’OM.

« Des propos graves et inadmissibles »

Pour Bixente Lizarazu, Pablo Longoria est allé trop loin. L’ancien joueur, passé par l’OM, a pris la défense des arbitres sur cette affaire sur le plateau de Téléfoot : « Ce sont des propos graves et inadmissibles. Il va être lourdement sanctionné, je pense. Par rapport à ce match, il faut être vraiment factuel. Auxerre a gagné 3 à 0, pas seulement 1 à 0. Auxerre a été bien meilleur. L'OM n'a pas été bon. Donc le résultat est logique. »

Un résultat logique

« Après, si tu regardes les deux actions, tu ne peux pas dire de façon certaine qu'il y a penalty sur la faute sur Merlin et qu'il n'y a pas de second carton pour Cornelius qui ne contrôle pas du tout son action et vient lui mettre un coup de genou, donc ça me paraît logique qu'il prenne un second carton. Donc je ne vois pas de situation d'erreur manifeste de l'arbitre qui justifie le pétage de plomb. Tu es frustré, très bien, mais tu es deuxième au championnat avec 5 points d'avance sur Lille. Tranquille. Il y a une espèce d'obsession et de paranoïa sur l'arbitrage qui dessert l'OM alors qu'ils sont dans une situation sportive plus que confortable, » explique Bixente Lizarazu.