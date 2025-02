L’OM imite le Real Madrid, l’énorme erreur annoncée

Arnaud De Kanel

L'OM ne supporte plus l'arbitrage et avant le craquage de Pablo Longoria samedi soir à Auxerre, le club phocéen avait publié un communiqué pour s'insurger de la désignation de l'arbitre de cette rencontre. Une méthode adoptée récemment par le Real Madrid, également très remonté en Espagne vis-à-vis du corps arbitral. Mais pour le porte-parole du Syndicat des Arbitres du Football d’Elite, l'OM commet une erreur en tentant de faire comme les Merengue.

Cette saison, les arbitres sont dans le viseur. Les erreurs se multiplient et cela a le don d'agacer les dirigeants de clubs puisque les remises en question sont bien trop rares... Samedi, l'OM se déplaçait à Auxerre et avait appris un peu plus tôt dans la semaine, avec stupéfaction, la nomination de Jérémy Stinat au sifflet pour cette rencontre. Une provocation pour le club phocéen puisqu'un dossier est actuellement ouvert avec cet arbitre qui a expulsé Medhi Benatia sans raison valable face au LOSC. L'OM avait donc publié un communiqué pour faire part de son mécontentement, comme le Real Madrid a pu le faire récemment pour détruire les arbitres espagnols. En France, ça ne passe pas du tout.

«Ce n’est pas acceptable»

« Était-ce une erreur d’avoir nommé Jérémy Stinat sur ce match? La décision a pu surprendre, mais il est lui-même en capacité d’arbitrer ces matchs. J’ai l’impression, semaine après semaine, que le système est un peu monté en mayonnaise (par l’OM), comme s’ils n’attendaient que cela pour parler de corruption. C’est mettre en difficulté l’arbitrage, ce n’est pas acceptable », lance Olivier Lamarre dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Le porte-parole du Syndicat des Arbitres du Football d’Elite estime que l'OM ne doit pas tenter d'imiter le Real Madrid.

«Ce n’est pas le bon exemple à suivre»

« Les arbitres français sont très en colère, je l’ai dit ce matin à Pablo Longoria. Ce n’est pas comme ça qu’on doit se comporter. Je lui ai envoyé un message. Je vois qu’en Espagne des gros clubs attaquent aussi l’arbitrage. Ce n’est pas le bon exemple à suivre », a-t-il ajouté.