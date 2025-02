OM : Son téléphone chauffe, Benatia les régale !

Thomas Bourseau

Medhi Benatia ne se tourne pas les pouces à Marseille. Le directeur du football de l'OM est constamment dans l'optique de renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi et l'a une nouvelle fois prouvé pendant la fenêtre estivale des transferts avec pas moins de quatre recrues, dont deux d'entre elles sont algériennes. De quoi faire chauffer son portable.

Le 30 novembre 2023, Medhi Benatia était nommé conseiller sportif de l'OM. Et il se trouve que dans ce laps de temps, le visage de l'équipe première du club marseillais a bien changé. L'euphorie est de retour à l'Orange Vélodrome avec un effectif bien chamboulé et renforcé l'été dernier et notamment cet hiver par deux internationaux algériens : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer.

Les proches de Benatia raffolent de son recrutement rythmé par l'Algérie

Le dirigeant marocain qui a été promu directeur du football de l'OM début janvier a avoué avoir reçu un bon nombre de messages concernant le recrutement algérien. « Plein d'amis m'écrivent : "On se régale déjà, mais si tu commences à nous ramener des Algériens, c'est magnifique !" », assure Medhi Benatia à L'Equipe.

«On ne regarde pas la carte d'identité lors du recrutement»

Mais ce n'est pas le but recherché par le patron de la section sportive de l'OM qui a partagé sa vision du mercato dans les colonnes de L'Equipe de ce samedi. « On ne regarde pas la carte d'identité lors du recrutement, la considération est liée à la CAN, surtout. Aujourd'hui, tout club en Europe aimerait faire un Bensebaini, un Aït-Nouri... Mais il est logique que l'international algérien ajoute ce paramètre à sa réflexion : "Je vais me sentir à la maison, je vais être accueilli ainsi, et si les résultats sont bons, l'adoption va aller très vite" ». Le message est passé.