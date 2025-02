Mercato - OM : «Plein d'amis m'écrivent», le téléphone de Benatia s’affole !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les recrutements d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer ont fait plaisir à de nombreuses personnes vivant à Marseille, où la communauté algérienne est très présente. Medhi Benatia peut en témoigner, le directeur du football de l’OM ayant reçu de nombreux messages pour saluer les arrivées des deux joueurs des Fennecs cet hiver.

Avant Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, il fallait remonter à Foued Kadir au début des années 2010 pour retrouver la trace du dernier international algérien ayant évolué à l’Olympique de Marseille. Une ville qui a pourtant des liens forts avec l’Algérie.

« Si tu commences à nous ramener des Algériens, c'est magnifique ! »

Les arrivées d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer à l’OM ont donc ravi la communauté algérienne, comme en témoigne Medhi Benatia. « Plein d'amis m'écrivent : "On se régale déjà, mais si tu commences à nous ramener des Algériens, c'est magnifique !" », a confié le directeur du football de l’OM à L'Équipe.

« Il est logique que l'international algérien ajoute ce paramètre à sa réflexion »

Cela pourrait-il entraîner des passerelles avec l’Algérie à l’avenir ? « On ne regarde pas la carte d'identité lors du recrutement, la considération est liée à la CAN, surtout. Aujourd'hui, tout club en Europe aimerait faire un Bensebaini, un Aït-Nouri... Mais il est logique que l'international algérien ajoute ce paramètre à sa réflexion : "Je vais me sentir à la maison, je vais être accueilli ainsi, et si les résultats sont bons, l'adoption va aller très vite" », a répondu Medhi Benatia.