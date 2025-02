Transfert bouclé, l'OM l'a rendu fou !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a bouclé l’arrivée de quatre nouveaux renforts. Le club phocéen a notamment fait venir Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. Le milieu de terrain a déjà effectué ses premiers pas sous les couleurs marseillaises et il a récemment publié une vidéo sur sa chaîne Youtube où il affirme tout son plaisir d’avoir rejoint le sud de la France.

Pour sa première saison à l’OM, Roberto De Zerbi se débrouille pour le moment très bien. Le club phocéen pointe à la deuxième place du classement, derrière l’intouchable PSG. Pour essayer de challenger les Parisiens jusqu’au bout, les dirigeants marseillais ont d’ailleurs offert quelques renforts au coach italien cet hiver.

Quatre nouveaux joueurs ont rejoint l’OM

Malgré déjà un très gros recrutement l’été dernier, l’OM s’est de nouveau copieusement renforcé cet hiver. Le club phocéen a enregistré l’arrivée de quatre nouveaux joueurs. En défense, c’est Luiz Felipe et Amar Dedic qui ont posé leurs valises à Marseille. Alors que le transfert n’avait pas pu aboutir l’été dernier, Ismaël Bennacer a cette fois officiellement signé chez les Olympiens pour ajouter sa patte au milieu de terrain. Enfin, en attaque, c’est Amine Gouiri qui est arrivé pour remplacer numériquement Elye Wahi, parti du côté de Francfort.

« C'est quelque chose d’incroyable »

Avec Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et donc Ismaël Bennacer, l’OM dispose d’un milieu de terrain de grande qualité et peut nourrir de belles ambitions pour la fin de saison. En tout cas, le club phocéen peut en être sûr, le joueur prêté par l’AC Milan semble déterminé et ravi d’avoir rejoint Marseille, comme il l’a déclaré à travers une vidéo postée sur sa chaîne YouTube. « Moi, j’avais déjà parlé avec Marseille, avec le coach, avec le directeur. Je leur ai vraiment dit mon envie de venir. Parce que leur projet, ce qu’on est en train de voir, c'est quelque chose d’incroyable qu’ils sont en train de faire. Hier, c’était vraiment, vraiment, vraiment chargé, mais c’est une journée pleine en émotions. Je suis très content d’être là. »