Mercato : Un attaquant débarque à l’OM à contre-coeur !

Arnaud De Kanel

Revenu à l'OM l'hiver dernier, Luis Henrique a pris une nouvelle dimension cette saison. L'attaquant brésilien est plus épanoui que jamais à Marseille, lui qui aurait pourtant préféré rester au Brésil quand le club phocéen l'a rappelé. L'histoire en a décidé autrement et il ne regrette plus.

C'est l'une des grandes révélations de cet OM version Roberto De Zerbi. Revenu de nulle part, Luis Henrique s'est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux du coach italien, tombé amoureux de la polyvalence de son joueur. Et bien qu'il vive sa meilleure vie en France actuellement, Henrique aurait préféré rester au Brésil lorsque l'OM l'a rapatrié en décembre 2023.

«Je voulais rester là-bas»

Dans un entretien accordé à MARCA, l'attaquant de l'OM a fait part de son désir de rester au Brésil à l'époque. « J'espérais revenir, oui, mais peut-être qu'à ce moment précis, je voulais rester là-bas - au Brésil, ma patrie - j'y suis resté un an et demi et j'espérais rester un peu plus longtemps, mais j'ai parlé à Marseille et ils m'ont suggéré de revenir », a déclaré Luis Henrique, avant de poursuivre.

«Je suis très heureux ici maintenant»

« Je suis revenu, ils m'ont donné confiance et je me suis senti bien sur le plan professionnel. J'étais beaucoup plus professionnel et je suis très heureux ici maintenant », a ajouté le joueur de l'OM. La donne a bien changé.