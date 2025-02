Mercato : L’OM annonce la signature de «l’un des plus grands d’Europe»

La rédaction

Roberto De Zerbi n’a aucun doute : Amine Gouiri peut devenir « l’un des plus grands avant-centres d’Europe ». L’entraîneur de l’OM estime que son attaquant possède les qualités techniques d’un numéro 10 et doit désormais développer l’efficacité d’un pur buteur. En pleine forme depuis son arrivée, Gouiri tentera de poursuivre sur sa lancée face à Auxerre.

Amine Gouiri (25 ans) est arrivé à l'OM lors du mercato hivernal pour 22 M€ (bonus compris). Habitué de la Ligue 1, l'international algérien est notamment passé par l'OL, l'OGC Nice et le Stade Rennais. Si l'attaquant de l'OM a des qualités footballistiques reconnues de tous, le sentiment général est qu'il ne lui manque pas grand-chose pour réellement exploser et s'affirmer comme un grand avant-centre.

« Il a tout pour être un des plus grands »

C'est également la pensée de Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM était en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement à Auxerre, et en a profité pour évoquer le cas d'Amine Gouiri. Pour Roberto De Zerbi, l'ancien Lyonnais a de très grandes qualités intrinsèques :

« Il faut travailler l'estime de soi, il n'est pas entièrement conscient de sa force et de ses qualités. J'essaie de lui donner cette estime. Il a la qualité d'un numéro 10, mais il doit avoir l'efficacité d'un numéro 9. Il me rappelle de grands buteurs du passé. Il a tout pour être un des plus grands avant-centres d'Europe. Il doit y croire, lui en premier. »

Gouiri en pleine forme

Amine Gouiri affiche un très bon niveau depuis son arrivée à l'OM. L'attaquant algérien a joué trois matchs avec son nouveau club et a déjà montré son talent avec deux réalisations et trois passes décisives. Amine Gouiri va tenter de surfer sur cette dynamique face à Auxerre pour enchaîner un quatrième succès consécutif.