Luis Enrique : Fuite au PSG, le verdict est tombé !

Du côté de la Porte d'Auteuil se déroulera la rencontre entre le PSG et l'OGC Nice ce vendredi. Un test important pour Luis Enrique et son groupe qui sont en mesure d'aller chercher un record d'invincibiité sur toute la saison de Ligue 1. Et cette rencontre donnerait plus qu'un indice pour la composition de départ contre Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions mardi prochain selon RMC...

Le Paris Saint-Germain joue sur plusieurs tableaux en cette fin de saison. Avant la finale de la Coupe de France face au Stade de Reims le 24 mai prochain au Stade de France, les hommes de Luis Enrique joueront un éventuel premier sacre en Ligue des champions avec un premier rendez-vous XXL à Londres mardi prochain face à Arsenal. Et ce vendredi, bien que le titre de champion de France soit déjà sécurisé depuis le 5 avril, l'invincibilité sur toute une saison est encore en ligne de mire pour le PSG avec ce match face à l'OGC Nice.

Luis Enrique a tranché !

Sur les ondes de RMC ce vendredi soir, quelques heures avant le coup d'envoi de la 31ème journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OGC Nice, le journaliste Benoît Boutron a profité de sa présence sur l'émission Rothen s'enflamme afin de communiquer une information importante aux yeux des supporters du Paris Saint-Germain. Tant pour le match contre le GYM... que pour Arsenal la semaine prochaine.

Même onze de départ contre Arsenal pour le PSG ?

Le mardi 29 avril prochain, la demi-finale aller de la Ligue des champions du PSG se déroulera à l'Emirates Stadium. Pour ce déplacement sur la pelouse d'Arsenal, Luis Enrique devrait aligner le même onze de départ que contre l'OGC Nice ce vendredi soir d'après le journaliste de RMC. Le décor est planté.