Mercato - OM : De Zerbi réclame une signature !

La rédaction

Roberto De Zerbi et Medhi Benatia sortent d'un mercato d'hiver mouvementé et s'attaquent déjà à de nouveaux dossiers. En fin de contrat à l'été 2026, Amir Murillo fait l'objet d'une prolongation de contrat jusqu'en 2028 à la demande du coach de l'OM. Roberto De Zerbi et le défenseur de l'OM ont confirmé les négociations en conférence de presse.

Après un mercato d'hiver ambitieux, qui a nettement amélioré l'effectif de l'OM, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia s'attaquent maintenant à la suite. Si le dossier des prolongations peut s'avérer épineux, les dirigeants de l'OM veulent s'y prendre le plus tôt possible, à commencer par Amir Murillo.

« J'espère qu'il restera longtemps »

L'entraîneur de l'OM était en conférence de presse ce vendredi et a évoqué le cas Murillo : « Murillo ? Ce sont des choses qui concernent le club, mais ils m'ont bien sûr demandé ce que j'en pensais. C'est un joueur adéquat pour l'OM et j'espère qu'il restera longtemps. Une belle personne, aussi. »

Une prolongation pour Murillo

Arrivé en 2023 et sous contrat jusqu'en 2026, le défenseur de l'OM est actuellement en train de négocier un nouveau contrat avec le club phocéen. La Provence parle d'un contrat allant jusqu'en 2028 pour celui qui a réussi à obtenir toute la confiance de Roberto De Zerbi. Amir Murillo a d'ailleurs lui aussi confirmé les négociations en conférence de presse : « C'est vrai que le club et mon agent négocient. »