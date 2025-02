PSG - Kolo Muani : La presse italienne annonce un coup de tonnerre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté par le PSG à la Juventus cet hiver, Randal Kolo Muani a réalisé des débuts tonitruants en Italie. A tel point qu'il est déjà question de l'avenir de l'attaquant français de l'autre côté des Alpes. Au cours des derniers jours, il a été répété à plusieurs reprises que la Juventus voudrait conserner Kolo Muani, mais voilà qu'un scénario pourrait tout faire capoter.

Plus en odeur de sainteté au PSG, Randal Kolo Muani s'est exilé à la Juventus cet hiver. Un bon choix quand on voit le carton que fait le Français en Italie. Il n'aura alors fallu que quelques matchs à Kolo Muani pour convaincre visiblement la Vieille Dame de le conserver. Si la Juventus n'a pas d'option d'achat, l'idée pourrait être de négocier un nouveau prêt avec la possibilité d'acheter RKM à l'issue de celui-ci.

« Nous voulons le garder et Kolo Muani veut rester »

La Juventus veut conserver Randal Kolo Muani et Cristiano Giuntoli l'avait confirmé. Directeur sportif de la Vieille Dame, il avait ainsi fait savoir : « Nous voulons le garder et Kolo Muani veut rester : nous sommes confiants. Ce joueur a eu un grand impact, il est content d'être ici et la relation entre le PSG et la Juve est excellente ».

Et si Kolo Muani ne continuait pas avec la Juventus ?

Mais voilà que l'avenir de Randal Kolo Muani à la Juventus serait encore loin d'être assuré. C'est ce qu'explique Tuttosport ce vendredi. Un scénario pourrait notamment amener le Français, prêté par le PSG, à quitter la Vieille Dame. Ainsi, si la Juventus ne dispute pas la Ligue des Champions la saison prochaine, Kolo Muani ne devrait pas continuer. Reste donc à se qualifier pour la Juve, actuelle 4ème de Serie A à égalité avec la Lazio (5ème).