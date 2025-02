Vente du PSG - Qatar : Riolo vend la mèche ?

La rédaction

Malgré les rumeurs sur un possible retrait du Qatar de ses investissements en France, le PSG travaillerait sur le dossier d'un nouveau stade. Selon Daniel Riolo, les Qataris sont « pressés » et le dossier de Ris-Orangis est le seul à répondre à leur ambition pour 2030. Un signal fort qui contredit les spéculations sur leur départ.

C'est une rumeur qui a pris de l'ampleur ces derniers temps : le retrait du Qatar de tous ses investissements réalisés en France, notamment au PSG et à BeIN SPORTS. Cette menace fait notamment suite à la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pour complicité d’abus de pouvoir.

Le dossier Ris-Orangis

Mais on peut se demander si cette menace est bien réelle, étant donné que le PSG avancerait sur le dossier de son stade. Le club de la capitale souhaiterait quitter le Parc des Princes et pourrait s’installer à Ris-Orangis. On peut notamment lire dans le dossier de candidature de la ville que la totalité du site représente 97 hectares, pouvant accueillir un stade d’une capacité comprise entre 60 000 et 90 000 places.

« Ils sont pressés »

Daniel Riolo confirme l'engagement des Qataris dans ce dossier : « Aujourd’hui, les autres dossiers ont du retard, tout simplement parce que les Qataris sont pressés, et le seul dossier qui répond à leur ambition — que ça se fasse vite, d’ici 2030 —, c’est celui de Ris-Orangis. Ils ont de l’avance parce qu’il y a quelques années, il y avait déjà un projet de stade de rugby là-bas. » Un investissement qui viendrait contredire les rumeurs de retrait du Qatar du PSG.