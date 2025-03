Marquinhos : Le PSG réagit après le drame !

Pierrick Levallet

En couple avec Carol Cabrino depuis plusieurs années maintenant, Marquinhos attendait son quatrième enfant. Mais ce mercredi, la femme du capitaine du PSG a annoncé un drame et la perte du bébé. Alors que l’international brésilien traverse ce moment douloureux, le club de la capitale lui aurait signifié un profond soutien.

Sélectionné avec le Brésil pendant la trêve, Marquinhos n’a pas eu la vie facile ces derniers jours. Avec sa femme, Carol Cabrino, le couple traverse un véritable drame. Ce mercredi, sur Instagram, l’épouse du capitaine du PSG a annoncé la perte du quatrième enfant qu’elle attendait avec le défenseur de 30 ans.

«Mon bébé était devenu un petit ange»

« Il y a quelques temps, j’ai eu la merveilleuse nouvelle que j’étais enceinte de mon 4ème enfant. [...] Lundi, le grand jour était venu pour écouter son coeur. Je suis arrivée au rendez-vous, j’y suis allée seule, j’étais un peu angoissée. Je suis arrivée et il n’y avait pas de battement de coeur et le bébé ne bougeait pas. Mon rêve d’avoir un 4ème enfant n’a pas marché et mon bébé était devenu un petit ange » a-t-elle confiée sur le réseau social.

Le PSG apporte son soutien à Marquinhos

Le drame a naturellement bouleversé le PSG. Comme le rapporte Le Parisien, le club de la capitale a signifié son profond soutien à son capitaine dans cette période très délicate. Luis Enrique pourrait notamment le laisser au repos lors du déplacement à Saint-Etienne, comme cela a été le cas après les dernières trêves internationales.