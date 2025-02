Zidane au PSG : Il confirme en direct !

La rédaction

Alors que l'avenir de Zinédine Zidane semble lié à l'équipe de France, Zizou a eu de nombreuses opportunités de rejoindre le PSG en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant que joueur. Daniel Riolo confirme l'information selon laquelle l'ancien du Real Madrid aurait pu rejoindre la capitale dans les années 90 si Michel Denisot n'avait pas empêché le transfert.

Les rumeurs envoyant Zinédine Zidane au PSG pour entraîner le club se sont multipliées ces dernières années. Si l'entraîneur français a toujours refusé les avances du PSG en vue d'entraîner l'équipe de France (d'après les informations de Mundo Deportivo), l'ancien du Real Madrid aurait également pu rejoindre le PSG en tant que joueur ! C'est en tout cas ce que confirme Daniel Riolo dans l'After Foot.

« Ils l’ont fait pour ne pas tuer le championnat »

« Le PSG était en position dominante et avait peur qu’on lui dise : "vous êtes en conflit d’intérêts parce que vous avez l’oseille et vous diffusez". » explique le journaliste. « En 1995, le PSG a l’oseille et on leur propose Dugarry, Zidane, Lizarazu, et ils disent : "on ne prend pas, on va trop écraser la Ligue 1". Ronaldo ? R9 ? Denisot dit : "non, non, sinon on tue le championnat, il n’y a plus de produit". Ils l’ont fait pour ne pas tuer le championnat. » révèle également Daniel Riolo.

Le PSG a tenté Zizou

Cette histoire liant Zidane au PSG était déjà connue : l’information avait été révélée par Luis Fernandez. L'entraîneur du PSG de 1994 à 1996 avait tenté de faire venir Zinédine Zidane après son passage à Bordeaux, mais Michel Denisot s'était opposé à ce deal.

« Oui, c'est vrai (j'ai tenté de le faire venir, ndlr). Quand je suis arrivé au PSG, on disait que Raí allait partir. (…) J'ai eu le loisir de discuter avec Zidane, de lui en parler, et il n'était pas contre. » avait avoué Luis Fernandez.