Mercato : Transfert XXL au PSG, Luis Enrique va tout faire capoter ?

L’été prochain, le PSG va sûrement tenter de frapper un grand coup sur le marché des transferts en améliorant encore un peu plus son effectif. Ces derniers temps, c’est le poste de numéro neuf qui fait parler. Plusieurs grands joueurs sont cités dans le viseur du club de la capitale, mais toutes ces pistes pourraient se révéler être des échecs, la faute à Luis Enrique.

Cet hiver, le PSG n’a pas métamorphosé son effectif au niveau des arrivées. Luis Enrique était très satisfait de son effectif et seulement Khvicha Kvaratskhelia a rejoint le club de la capitale. Le Géorgien commence petit à petit à se faire à son nouvel environnement et il a d’ailleurs inscrit son premier but en Ligue des champions sous les couleurs parisiennes face à Brest mercredi soir.

Le PSG a plusieurs pistes pour le poste de numéro neuf

Le PSG a renforcé son côté gauche cet hiver, mais pour l’été prochain la priorité pourrait être de faire venir une pointure au poste de numéro neuf. Le club de la capitale a prêté Randal Kolo Muani dernièrement, qui a de grandes chances de rester à la Juventus de Turin. Derrière, il n’y a que Gonçalo Ramos et cela pourrait être insuffisant. Les dirigeants parisiens ont donc plusieurs pistes, dont le buteur du Sporting Lisbonne, Viktor Gyökeres. Le nom de Victor Osimhen revient aussi souvent dans l’actualité parisienne, tout comme celui de l’avant-centre de Newcastle, Alexander Isak.

Luis Enrique n’est pas fan des vrais buteurs

On ne sait donc pas encore qui posera ses valises au PSG l’été prochain, mais il est aussi très possible que le club de la capitale ne recrute pas de pointure au poste de numéro neuf. En effet, Luis Enrique ne semble pas trop apprécier ce genre de profil dans son effectif. Depuis le début de la saison, le coach espagnol a souvent aligné des faux numéros neuf, comme Désiré Doué, ou bien Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 semble tout particulièrement à l’aise d’ailleurs dans ce nouveau rôle et il collectionne les buts. Luis Campos parviendra-t-il à faire changer d’avis l’ancien entraîneur du Barça ?

