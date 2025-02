Thierry Henry : La fin annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Consultant pour la chaine anglaise CBS Sports, Thierry Henry était en direct mercredi soir pour la grande soirée de Ligue des Champions, et a commenté la débâcle de Manchester City face au Real Madrid. L'ancien buteur de l'équipe de France semble d'ailleurs annoncer la fin du cycle de Pep Guardiola chez les Citizens après leur élimination...

Les supporters de Manchester City sont tombés de haut mercredi soir ! Opposés au Real Madrid en match retour des barrages de la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola se sont inclinés 3-1 à Santiago Bernabeu (défaite 3-2 à l'aller en Angleterre), et sont donc éliminés de la compétition. Kylian Mbappé, auteur d'un remarquable triplé dans ce match en faveur du Real Madrid, a fait beaucoup de mal aux Skyblues.

« Trop facile pour le Real Madrid »

Interrogé en direct sur CBS Sports après la rencontre, chaine sur laquelle il est consultant, Thierry Henry a décrypté cette défaite de Manchester City et évoque notamment la supériorité incontestable du Real Madrid : « Quand on voyait comment se déroulait la saison, on pouvait voir qu’à chaque fois que le niveau était un peu trop élevé, ils ne pouvaient pas le gérer. Dès qu’il y a un peu de rythme et d’agressivité de la part de l’adversaire, ils ne peuvent pas le gérer. C’était un peu trop facile pour le Real Madrid », indique l'ancien sélectionneur de l'équipe de France espoirs.

Fin de cycle pour Guardiola à City ?

Et Thierry Henry semble clairement indique que Manchester City vit actuellement une fin de cycle avec son entraîneur Pep Guardiola, en place depuis 2016 à la tête du club : « Cette équipe de Manchester City a été magnifique pendant des années, donc si une équipe peut se permettre de ne pas avoir une bonne saison, c’est bien City ». Le discours parait clair de la part d'Henry, qui a été dirigé par Pep Guardiola durant sa carrière de joueur, au FC Barcelone.