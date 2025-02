«Ce n'était pas trop ça», Mbappé passe aux aveux !

Thomas Bourseau

6 buts marqués lors de ses quatre dernières sorties avec le Real Madrid dont un coup du chapeau mercredi lors de la réception de Manchester City pour le compte du 1/16ème de finale retour de la Ligue des champions (3-1), voici le bilan de Kylian Mbappé. Et pourtant, le principal intéressé a reconnu avoir connu une période de difficulté dans son adaptation à la Casa Blanca.

En l'espace d'un mois, Kylian Mbappé est parvenu à inscrire ses deux premiers triplés en tant que joueur du Real Madrid. En effet, après Valladolid en Liga le 25 janvier dernier sur la pelouse du club espagnol (3-0), c'est au Santiago Bernabeu que le numéro 9 merengue a signé son premier coup du chapeau en Ligue des champions sous la tunique madrilène.

«Je pense que je me cherchais un petit peu»

Et pas contre n'importe quel adversaire. Mercredi soir, alors que le Real Madrid ne disposait qu'un but d'avance au score cumulé au coup d'envoi du 1/16ème de finale retour contre Manchester City, Kylian Mbappé a pris les choses en main en trouvant le chemin des filets à trois reprises contre les champions d'Europe 2023 (3-1).

Au micro de Canal+, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain a reconnu un passage à vide depuis son arrivée dans la capitale espagnole l'été dernier. « A Paris, je me sentais fort (rires). A Paris, je me sentais bien, mais c'est clair qu'au début à Madrid ce n'était pas trop ça. Je pense que je me cherchais un petit peu. J'ai su inverser la tendance et ça fait maintenant quelques mois que l'on voit un meilleur visage ».

«Il faudra gagner des titres, être à la hauteur de cet écusson»

« Comme je l'ai dit, c'est la deuxième partie de saison où on est jugés, je le disais quand je ne jouais pas très bien, je le dis encore aujourd'hui où je joue très bien. Il faudra gagner des titres, être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres ». a conclu Kylian Mbappé avec le ballon du match au bras au micro du journaliste de la chaîne cryptée, Dominique Armand.