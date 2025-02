Mbappé : «Du jamais vu», un film lui est dédié !

Thomas Bourseau

De par son statut de champion du monde / capitaine de l'équipe de France ou encore celui de meilleur buteur de l'histoire du PSG / attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé est sujet à énormément de pression médiatique. Trop parfois aux yeux de son ami Jamel Debbouze qui lui a dédié son dernier film : Mercato.

Ce mercredi 19 février, Mercato est sorti dans les salles de cinéma. Le film réalisé par Tristan Séguéla met en scène Jamel Debbouze, un agent de joueurs prêt à tout pour sortir de la galère dans laquelle le milieu du football l'a mis. Touché par la personne et le joueur qu'est Kylian Mbappé, le comédien français lui a déclaré sa flamme.

«Je n'ai jamais vu un footballeur comme lui»

Ayant notamment confirmé avoir passé le confinement avec Kylian Mbappé et sa famille au printemps 2020 en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, Jamel Debbouze a fait passer le message suivant au média Carré.

« Personnellement, je n'ai jamais vu un footballeur comme lui, un mec comme Kylian Mbappé. J'ai eu l'occasion de jouer au football quasiment tous les jours avec lui pendant le confinement et de le voir s'entraîner. Tous les jours. Le mental et le ballon, il est différent de nous autres êtres humains. Il est unique, un joueur unique en son genre. Humainement, c'est là qu'il m'a le plus plu ».

«Ce film, j'espère le touchera parce qu'il m'a beaucoup inspiré quand j'ai pu voir la solitude d'un joueur de foot de ce niveau-là»

En interview avec Raphaël Domenach, Jamel Debbouze a tout bonnement dédié son film Mercato à Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France.

« Quand je le vois se faire attaquer sur l'homme, ça me touche et ça me fait mal pour lui parce que je sais qu'il est profondément humain et sensible. Ce film, j'espère le touchera parce qu'il m'a beaucoup inspiré quand j'ai pu voir la solitude d'un joueur de foot de ce niveau-là. Ils sont seuls au monde en vrai. On peut les affubler de tout et n'importe quoi, mais personne ne subit la pression que ces gens subissent. Et pour autant, il y a une faculté d'adaptation, une intelligence, une éducation par son père, sa mère. Il y a une vraie famille. C'est censé et plein d'amour. J'ai été impressionné par lui. Par sa maturité et son ballon ».