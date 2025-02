Mbappé au tribunal, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en conflit avec la direction, Kylian Mbappé réclame 55M€ de salaires et primes impayés par son ancien employeur. L'AFP a récemment annoncé que la FFF avait jugé son son action «irrecevable», mais Pierre Ménès assure malgré tout que c'est au tribunal que cette affaire se règlera entre l'attaquant du Real Madrid et le PSG.

En décidant de ne pas prolonger son contrat avec le PSG dès l'été 2023, Kylian Mbappé avait amorcé un conflit avec son ancienne direction qui a décidé de ne pas lui faire de cadeau. Un litige a donc éclaté entre l'attaquant du Real Madrid et les dirigeants parisiens, et après le sportif, c'est désormais sur le plan financier que Mbappé et le PSG ont un problème de taille à régler.

Encore une ânerie . Tous les avis des instances de foot n’ont aucun poids. Ca se réglera aux prud’hommes comme prévu depuis des mois — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 18, 2025

Le conflit à 55M€

Kylian Mbappé continue de réclamer au PSG la coquette somme de 55M€, qui correspond à des salaires et des primes que le club de la capitale ne lui avait pas versé en fin de saison dernière, avant son départ pour le Real Madrid. Le feuilleton traine depuis plusieurs mois, et la justice n'a pas encore tranché sur cet épineux sujet.

Une affaire réglée au tribunal ?

L'AFP a indiqué que la commission supérieure de la FFF a jugé «irrecevable» la demande de Kylian Mbappé ! Mais via son compte X, Pierre Ménès a réagi à cette information et met les choses au clair : « Encore une ânerie. Tous les avis des instances de foot n’ont aucun poids. Ca se réglera aux prud’hommes comme prévu depuis des mois », assure l'ancien consultant de Canal +. Voilà qui est clair...