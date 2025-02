DAZN - Canal + : La nouvelle réunion au sommet !

Thomas Bourseau

Quelle issue pour le litige entre la Ligue de football professionnel et DAZN ? Le Tribunal de Commerce de Paris rendra son verdict le 28 février prochain. La veille de l'audience, un conseil d'administration devrait avoir lieu si l'on se fie aux informations de RMC Sport concernant la diffusion de la Ligue 1. DAZN, Canal+, une chaîne tenue par la Ligue. Le suspense est complet...

«Canal, contrairement à ce qu’on pense, ils ont de moins en moins envie d’y aller»

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 anime l'actualité des hautes instances du football français depuis un moment qui s'éternise de plus en plus désormais. En effet, DAZN se refuse de payer un des versements convenus lors de l'accord trouvé avec la Ligue de football professionnel l'été dernier. Ce qui engendre un trou de 35M€. Au cours d'une réunion lundi entre la Ligue et les présidents des clubs de Ligue 1, il a été spécifié que le fonds de réserve allait être utilisé selon RMC Sport.

Et maintenant ? Les décideurs de cette opération délicate chercheraient à résoudre le problème économique actuel lié au diffuseur. Canal+, chaîne historiquement liée au football français, pourrait-elle être la solution ? Malgré les bruits de couloirs, ce ne serait pas le cas selon l'éditorialiste de RMC Daniel Riolo. « Canal, contrairement à ce qu’on pense, ils ont de moins en moins envie d’y aller [sur les droits TV de la Ligue 1]. Soit Canal vient et à combien ? Soit tu es obligé de passer par ce fameux projet dont on a parlé il y a plus d'un mois, une grande chaîne du foot avec tous les droits français rassemblés. Tu montes une vraie chaîne ».

Une dernière réunion administrative la veille du verdict du Tribunal de Commerce

Le vendredi 28 février prochain, le Tribunal de Commerce de Paris donnera son verdict dans l'affaire opposant la Ligue de football professionnel à DAZN. D'ici-là, une énième réunion du conseil d'administration de la Ligue se déroulera la veille, à savoir le 27 février à 10h à en croire RMC Sport. Bien évidemment, le sujet des droits TV reviendra sur la table. Reste à savoir quels rebondissements le feuilleton des droits de la Ligue 1 nous réserve encore.