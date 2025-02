Droits TV - Canal+/DAZN : La catastrophe annoncée par Daniel Riolo

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La crise des droits TV de la Ligue 1 s'intensifie alors que DAZN, principal diffuseur, demande la révision de contrat de son contrat avec la LFP. Face à cette incertitude, Daniel Riolo, journaliste sportif, exprime ses doutes quant à un retour de Canal+ dans le paysage des diffuseurs et ne cache pas son inquiétude sur la situation.

Faut-il s’inquiéter pour l’avenir de la Ligue 1 ? C’est en tout cas le sentiment qui règne chez les présidents de club depuis le début de la nouvelle crise des droits TV. DAZN, principal diffuseur du Championnat, souhaiterait une révision du contrat le liant à la LFP et a décidé de ne pas régler la moitié de son échéance de février, soit 35M€. Certains se demandent déjà comment le mariage entre la Ligue et la plateforme peut durer dans ce contexte, et ne cachent pas leur envie de voir Canal+ revenir dans la partie. Mais cela ne serait pas la tendance.

« Canal+ a de moins en moins envie d’y aller »

« Canal, contrairement à ce qu’on pense, ils ont de moins en moins envie d’y aller [sur les droits TV de la Ligue 1], a confié mardi soir Daniel Riolo sur RMC. Soit Canal vient et à combien ? Soit tu es obligé de passer par ce fameux projet dont on a parlé il y a plus d'un mois, une grande chaîne du foot avec tous les droits français rassemblés. Tu montes une vraie chaîne. »

« C'est un peu la m*rde »

Un projet d'antenne 100 % Ligue 1 qui ne permet pas, pour l’heure, de sécuriser l’avenir du football français comme l’explique le journaliste dans l’After Foot : « Il faudra trouver des distributeurs. Donc il faudrait au moins que Canal te distribue, que les box te distribuent. 2 millions d’abonnés, à 15€ par mois, peut-être qu'on peut y arriver. Sauf qu'il faut avancer l'argent. Les clubs en ont besoin pour leur trésorerie, donc c'est un peu la m*rde. Mais ils vont être obligés de réfléchir à ça. Il n’y a pas de diffuseur à moins que DAZN continue. Après, je ne sais pas ce qui pourrait pousser DAZN. » Daniel Riolo se montre ainsi peu optimiste pour la suite : « Je ne sais pas comment ils vont y arriver. Essaie d’avoir tes 2 millions d'abonnés en proposant tout le foot français, la Ligue 1 à 100%, ce qui n'est jamais été proposé parce que BeIN a toujours un bout et ils ont une belle affiche ».