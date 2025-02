OM : Benatia viré, la réaction surprenante !

La rédaction

L'OM se déplace à Auxerre ce samedi pour la 23e journée de Ligue 1, avec Jérémy Stinat désigné comme arbitre de la rencontre. Ce dernier était le quatrième arbitre du 1/16e de finale de Coupe de France contre le LOSC, où Medhi Benatia avait été expulsé après avoir contesté un penalty non sifflé en faveur de l'OM. Le dirigeant marseillais a réagi de manière étonnante sur les réseaux sociaux.

L’OM se déplace au stade de l’Abbé-Deschamps ce samedi pour y affronter Auxerre dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, et Jérémy Stinat a été désigné pour être l’arbitre de la rencontre. Pour rappel, il s’agissait du quatrième arbitre qui avait fait expulser Medhi Benatia lors du 1/16e de finale de Coupe de France face au LOSC.

Benatia suspendu face au LOSC

Lors de ce match, perdu aux tirs au but par les Marseillais, Medhi Benatia avait reproché à Jérémy Stinat un penalty non sifflé en faveur de l’OM. Suite à cette exclusion, le joueur marseillais avait alors écopé d’une lourde sanction de trois mois ferme, plus trois mois avec sursis. Une décision qui avait beaucoup fait parler, au vu de la faible sanction d’Olivier Létang dans le même temps.

La réaction de Benatia

Alors que le compte X marseillais Infos OM a partagé cette information sur son réseau social, Medhi Benatia a réagi au tweet en répondant trois smileys d’un homme qui hoche les épaules. Une réaction surprenante du dirigeant marseillais, qui s'était montré plus virulent au sujet des arbitres les semaines passées. Medhi Benatia n’a probablement pas voulu trop en dire sur cette décision.