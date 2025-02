Daniel Riolo : La candidature politique qui fait réagir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas envisage de se présenter à la mairie de Lyon en 2026 comme il l’a avoué auprès du Figaro. Un projet en réflexion qui n’étonne pas le journaliste Daniel Riolo, commentant ce mardi au micro de RMC la possible candidature de l’homme d’affaires de 75 ans.

C’est un projet qui pourrait faire grand bruit s’il vient à se concrétiser. Interrogé dernièrement par Le Figaro, Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique de l’OL, a reconnu qu’il réfléchissait à une candidature à la mairie de Lyon en 2026. « Je suis Lyonnais d’origine, j’ai fait mes études à Lyon, j’ai créé mes premières entreprises ici, comment voulez-vous que je ferme la porte à Lyon ? », a commenté Jean-Michel Aulas, ajoutant : « J'y réfléchis, bien sûr. Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses, et viennent de toutes parts, des commerçants aux politiques, en passant par les entrepreneurs, les jeunes. Ils me font tous l'honneur de me demander des conseils... »

Mohamed Bouhafsi : Salaire, malaise, tensions… La grosse polémique après RMC

➡️ https://t.co/jCqzlqqg47 pic.twitter.com/pv0MJooNve — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

« Je sentais venir la candidature... »

Présent dans l’émission Estelle Midi ce mardi, Daniel Riolo a réagi à cette possible candidature à la mairie de Lyon, affichant sa prudence. « Il faudrait déjà qu’on sache quelles sont ses idées, ce qu’il a envie de faire, comment il voit les choses. Je sentais venir la candidature parce que ça fait quelques semaines qu’il n’arrêtait pas de parler sur les réseaux, de faire des références à la gestion de la ville. Il sait qu’il y a beaucoup de Lyonnais qui sont mécontents, comme beaucoup de villes où ont sévit les maires écolos, donc il y aura forcément besoin d’un changement. Il a envie de surfer là-dessus », a commenté l’éditorialiste de RMC.

Jean-Michel Aulas a en effet pris position sur le fonctionnement de la ville sur les réseaux sociaux et en a rajouté une couche auprès du Figaro, ciblant l’actuel maire écologiste Gregory Doucet, élu en 2020 : « À Lyon, nous devons pouvoir mieux faire, et parfois j’ai l’impression que ça part dans tous les sens. Une ville doit être au service de tous les citoyens. Économiquement, nous pourrions être bien plus dynamiques. Je voudrais qu’il y ait un électrochoc chez les professionnels de la politique ».

« Il faudra quand même voir le programme »

La possible arrivée en politique d’un acteur influent du football français n’étonne pas en tout cas Daniel Riolo : « Oui, il est extrêmement populaire car il a fait de Lyon à travers le football une ville encore plus connue. Que le football serve de vecteur à certaines personnes pour augmenter leur notoriété, ce n’est pas nouveau. Donc il va se servir de ça, après il faudra quand même voir le programme, ce qu’il veut faire. Ça va être le plus important »