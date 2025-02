Droits TV - LFP : Ça part au clash, c'est terminé pour la Ligue 1 ?

Thomas Bourseau

Entre DAZN qui refuse catégoriquement de verser l'intégralité des montants convenus pour la diffusion quasi exclusive de la Ligue 1 et la position de Vincent Labrune remise en question à la présidence de la LFP par certains patrons du football français, l'heure semble être à la scission qui pourrait s'avérer être catastrophique pour l'avenir de la Ligue 1.

Le football professionnel est prioritairement diffusé par DAZN qui partage les droits avec beIN SPORTS en Ligue 1. Néanmoins, la firme britannique se refuse de verser la somme de 35M€ déjà convenue dans l'accord signé avec la Ligue de Football Professionnel l'été dernier. Ce qui contrecarre les plans des clubs de l'élite du football français et surtout les finances de certains d'entre eux.

«Ils veulent déchirer la Ligue et la gérer eux-mêmes avec CVC»

Au cours d'une visio préparée par la Ligue qui s'est déroulée lundi en début de soirée entre les différents présidents de Ligue 1, la validation de l'utilisation du fonds de réserve a été convenue d'après RMC Sport. Un constat semble être ressorti de cet échange, à savoir la fronde menée par Joseph Oughourlian, président du RC Lens, et John Textor, patron de l'OL, envers le président de la LFP Vincent Labrune. Un patron de club a d'ailleurs tenu le discours suivant sur les deux frondeurs. « Ils veulent déchirer la Ligue et la gérer eux-mêmes avec CVC ».

«Textor et Oughourlian sont une version bon marché de Laporta et Pérez, revenant tous les six mois avec la même idée ridicule»

Mais ce n'est pas tout. Un autre président de Ligue 1 qui a été joint par RMC Sport a dressé un constat peu flatteur, c'est le moins que l'on puisse dire, à propos de Joseph Oughourlian et John Textor. « Textor et Oughourlian sont une version bon marché de Laporta et Pérez, revenant tous les six mois avec la même idée ridicule. Tout en disant à tout le monde qu'ils sont des génies et en même temps en divisant tout le monde pour aider leurs propres positions ». Les termes sont posés, reste à savoir quel dénouement ce feuilleton connaîtra pour le football français...