Dans la tourmente, Mohamed Bouhafsi répond cash aux accusations !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mohamed Bouhafsi, ancien intervenant à l’antenne de RMC est désormais l’un des fidèles chroniqueurs d’Anne-Élisabeth Lemoine dans l’émission "C à Vous" sur France 5. Si la bonne humeur est au rendez-vous à l’écran chaque soir, l’atmosphère serait bien plus pesante en interne. Ciblé par des critiques, l’ancien journaliste sportif a dénoncé des rumeurs « infondées ».

A l’antenne de RMC pendant plus de dix ans pour évoquer notamment l’actualité du mercato, Mohamed Bouhafsi a changé de registre depuis la rentrée 2021, officiant dans l’émission "C à vous" diffusée chaque soir sur France 5. Il y a quelques mois, le journaliste est devenu directeur général en charge des programmes de flux (Entertainement et lifestyle) chez Troisième Œil, une filiale de Mediawan qui produit notamment la quotidienne dans laquelle il intervient. De quoi faire jaser en interne.

Mohamed Bouhafsi : Salaire, malaise, tensions… La grosse polémique après RMC

➡️ https://t.co/jCqzlqqg47 pic.twitter.com/pv0MJooNve — le10sport (@le10sport) February 17, 2025

Bouhafsi, un « responsable presse » qui « ne bosse pas »

D’après les révélations du site L’Informé, un malaise s’est en effet installé au sein de Troisième Œil, la boîte de production de "C à vous", et Mohamed Bouhafsi n’y serait pas étranger, lui que l’on décrit en interne comme un « responsable presse » et non comme « un journaliste ». Un collaborateur balance même : « C’est aberrant d’avoir ces deux postes. Il ne bosse pas, il est très peu là ». Le trio à la tête de Troisième Œil, Mathilde Jarry (DG responsable des opérations) et Philippe Levasseur (DG en charge des programmes "C à vous" et "C L'hebdo") accompagnant Bouhafsi, en prend alors pour son grade, une source déclarant : « trois DG, c'est trois gros salaires, alors que les gens dans la rédaction sont non seulement en sous-effectifs mais pas très bien payées ». Face à ces accusations et aux rumeurs d’ambiance « vraiment désagréable », Mohamed Bouhafsi a répliqué.

« C’est infondé pour moi »

« Ce n’est pas l’ambiance que je connais, a indiqué l’ancien journaliste sportif au micro de Franceinfo. Jeudi soir on était tous en soirée… c’est une rédac - à 3e Œil et à C à vous - qui est exceptionnelle. C’est très dur une quotidienne, on est en direct tous les soirs de 19h à 21h. C’est une quotidienne où il y a beaucoup d’ambition, de détermination, avec les mêmes équipes depuis 5-6 ans ! Ce sont les mêmes équipes qui se lèvent le matin pour travailler et pour donner le premier talk-show de France. Donc c’est parfois très compliqué de toujours avoir la même ambition. Mais des documentalistes, aux fichistes, aux journalistes, aux JRI, j’estime qu’on a la meilleure rédaction de France parce que ce sont des gens qui sont motivés et qui se battent chaque jour. Il n’y a pas de malaise. »

Et de conclure, rapporté par Télé 7 Jours : « Je n’ai pas envie de dialoguer avec les rumeurs, c’est infondé pour moi. Mais ce n’est pas grave, c’est la vie. C’est la rançon du succès . Cette rédaction, elle est jeune, elle est ambitieuse et chaque jour il y a plus d’1,5 million personnes qui regardent cette émission. Et quand je vois les sourires autour et en dehors de la table, je suis très fier depuis quatre ans de collaborer avec eux en tant que chroniqueur ».