Mohamed Bouhafsi : Salaire, malaise, tensions… La grosse polémique après RMC

Révélé comme journaliste sportif sur RMC, Mohamed Bouhafsi a changé de registre en rejoignant en 2021 "C à vous" sur France 5, avant de devenir directeur général de Troisième Œil, qui produit la quotidienne. Cependant, cette restructuration engendre des tensions internes, et l’ancien spécialiste du mercato n’échappe pas aux critiques.

Bien connu des fans de football pour ses interventions régulières à l’antenne de RMC et ses révélations mercato, allant jusqu’à présenter sa propre émission, Mohamed Bouhafsi a décidé de s’éloigner du sport à l’été 2021, prenant le chemin du service public et de l’émission "C à vous" diffusée chaque soir sur France 5 après plus de dix ans passés sur RMC. Arrivant d’abord dans la peau de chroniqueur, Mohamed Bouhafsi est devenu en octobre dernier directeur général en charge des programmes de flux (Entertainement et lifestyle) chez Troisième Œil, une filiale de Mediawan qui produit notamment "C à vous". Une double casquette pour le journaliste qui ne convainc pas en interne.

Tensions révélées chez Troisième Œil

D’après les révélations du site "L'informé", un malaise s’est installé au fil des mois au sein de la boîte de production du talk-show de France 5, dans la foulée de sa restructuration. En plus de la nomination de Mohamed Bouhafsi, Mathilde Jarry a été nommée DG responsable des opérations et Philippe Levasseur s’est retrouvé en charge des émissions "C à vous" et "C L'hebdo", une organisation « qui bat de l’aile » et qui sème la zizanie en interne. « L’atmosphère est vraiment désagréable, mais les gens avalent beaucoup de couleuvres car 'C à vous' est une très belle émission. C’est une sorte de syndrome de Stockholm, révèle une source à "L'informé". Une ancienne salariée de la société acquiesce : « Ce n’est pas un secret : les gens de chez Mediawan ne sont pas très heureux et évoluent dans un climat qui n’est pas propice à la sérénité. Il y a une pression permanente qui finit par rendre pas très agréable. Quand une enquête de Télérama sur 'Quotidien' est sortie, plein de gens ont ironisé dans la rédaction, sur le mode ‘ici, c’est pire' ».

« Mohamed Bouhafsi ne bosse pas, il est très peu là »

Mohamed Bouhafsi, qui n’a pas souhaité réagir aux révélations de "L'informé" n’échappe pas aux critiques, décrit comme un « responsable presse » et non comme « un journaliste » par un collaborateur qui ne se montre pas tendre en évoquant sa récente promotion : « C’est aberrant d’avoir ces deux postes. Il ne bosse pas, il est très peu là ». Alors que les « gros salaires » du trio font jaser au sein des équipes, une autre source surenchérit : « On ne sait pas ce que Bouhafsi et Levasseur apportent vraiment en tant que DG ». D’ailleurs, ce dernier serait déjà en retrait des émissions "C à vous" et "C L'hebdo" depuis le début du mois à en croire "L'informé".