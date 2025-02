Le «meilleur du monde» est annoncé au PSG !

La rédaction

Fabian Ruiz s’impose comme un maillon essentiel du PSG. Discret, le milieu espagnol séduit ses entraîneurs. Luis de la Fuente, sélectionneur de l’Espagne, le qualifie même de « meilleur du monde à son poste ». Auteur d’un but décisif face à Toulouse, Ruiz devra encore prouver sa valeur lors du match retour de Ligue des champions face à Brest.

Arrivé au PSG à l’été 2022 pour 22 M€, en provenance de Naples, Fabian Ruiz a réussi, sans faire de vague, à se faire une place importante dans l’effectif de Luis Enrique. Avec 3 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, le milieu espagnol est une pièce maîtresse du PSG et enchaîne les titularisations.

« Il marquera son époque »

Joueur discret et utile, Fabian Ruiz fait l’unanimité partout où il est passé. Dans des propos relayés par Le Parisien, le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, en parle comme « le meilleur du monde à son poste ». Son ancien coach à Naples, Gennaro Gattuso (de 2019 à 2021), pense que le milieu de terrain du PSG « marquera son époque ».

Fabian Ruiz en forme

Des performances qui lui valent également l’admiration de Mikel Arteta et Carlo Ancelotti. Après son but, ce samedi, face à Toulouse, et après avoir offert la victoire au PSG, Fabian Ruiz devra encore justifier ces éloges lors du match retour des seizièmes de finale de la Ligue des champions face à Brest ce mercredi.