Kylian Mbappé : Le nouveau scandale

La rédaction

Le Real Madrid s’estime lésé par l’arbitrage et juge que Kylian Mbappé subit trop de fautes sans sanction. Face à ces décisions contestées, le club madrilène va se rendre au Comité Technique des Arbitres pour revoir les actions litigieuses du match contre l’Espanyol. De son côté, Mbappé reste silencieux sur ces polémiques arbitrales.

Si Kylian Mbappé est de retour au top niveau, ce n’est sûrement pas grâce aux arbitres, selon les dirigeants du Real Madrid. Entre l’exclusion de Jude Bellingham et le carton rouge non donné à Carlos Romero lors du match face à l’Espanyol Barcelone, le Real Madrid se sent lésé et estime que Kylian Mbappé subit trop de fautes impunies.

Contre-attaque du Real Madrid

Mais le Real Madrid ne compte pas se laisser faire. Le média espagnol Relevo révèle que la Maison Blanche va se rendre au siège du Comité Technique des Arbitres ce lundi. Le Real Madrid ira sur place pour écouter les audios du match contre l’Espanyol et repasser au crible toutes les décisions que le club juge litigieuses. Le Real profitera également de cette occasion pour évoquer le cas de Kylian Mbappé.

Mbappé muet sur l’arbitrage

Si le Real Madrid s’inquiète de ce traitement envers son numéro 9, auteur de 24 réalisations toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a cependant refusé de se plaindre des arbitres espagnols. L’international français ne s’était pas exprimé après le rouge oublié face à l’Espanyol et il n’a toujours pas pris la parole au sujet du match de ce samedi.