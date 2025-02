Incroyable, il plaque One Piece pour Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grand fan du manga japonais One Piece, le fils de Jamel Debbouze avait laissé tomber, en 2018, son accoutrement de Luffy pour s'émerveiller devant les performances de Kylian Mbappé au Mondial russe. La révélation a été faite par le comédien, en pleine promotion pour son film « Mercato », qui sortira en salles mercredi prochain.

Le huitième de finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et l’Argentine (4-3) est entré dans la légende de la compétition, notamment grâce à l’éclosion d’un jeune homme nommé Kylian Mbappé. Buteur face à l’équipe de Lionel Messi, l’ailier avait aussi permis aux Bleus d’obtenir un penalty transformé par Antoine Griezmann.

Mbappé plus fort que One Piece

Lors d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, Jamel Debbouze a révélé que son fils avait abandonné son déguisement de Luffy, le jeune héros de la série One Piece, pour observer la performance de Mbappé.

« Il a poussé son chapeau de Luffy »

« Je me souviendrai toute ma vie de mon fils quand il a vu Kylian se transformer en scooter contre l’Argentine en 2018 : il a poussé son chapeau de Luffy et s’est approché de la télévision la bouche et les yeux grands ouverts. Il a pris perpète sur une action ! » a confié Jamel Debbouze ce dimanche.