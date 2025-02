Labrune : «Une nullité crasse», Riolo part au clash !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La relation entre Daniel Riolo et Pascal Dupraz ne va pas s'arranger de sitôt. En froid depuis plusieurs années avec le technicien, le journaliste a lâché un nouveau tacle sur X. Alors que l'ancien coach défendait le bilan de Vincent Labrune sur RMC, Daniel Riolo lui a reproché de ne pas maîtriser ce dossier.

Nouvelle passe d’armes entre Daniel Riolo et Pascal Dupraz. Tout est parti d’une intervention de l’ancien entraîneur sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC. Alors que le football français traverse une nouvelle crise, Dupraz a pris la défense de Vincent Labrune.

Dupraz vole au secours de Labrune

« Ce n’est pas à Vincent Labrune de partir. Quand il est arrivé à la tête de la LFP, il y avait le Covid et l’affaire Médiapro. Heureusement que Labrune était parvenu à dégoter la régie commerciale avec un produit d’1Md€ et demi » a confié l’ancien coach de Toulouse sur RMC. Un avis à contre-courant de l’opinion générale et qui n’a pas convaincu Daniel Riolo.

Riolo lui répond cash

Sur X, le journaliste lui a répondu sèchement. « Méconnaissance des dossiers, inculture, on arrive on se pose et on raconte n’importe quoi. Et on appelle ça « avoir un avis »…. La nullité crasse a l’état pure ! Et on donne un micro à ces gens là ? Il n’y a plus une seule personne qui dit ça, mais lui oui…. » a lâché Riolo.