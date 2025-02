Zidane avec une star française, l’union que personne n’a vu venir !

La rédaction

Jamel Debbouze ne cache pas son enthousiasme à l'idée de voir Zinédine Zidane succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus. Avec son humour habituel, l’humoriste a confié qu’il accepterait n’importe quel rôle aux côtés de Zizou : « Même s’il me demande de couper des oranges, j’irai ! », a-t-il lancé dans Téléfoot.

Alors que les rumeurs annonçant Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France n’ont jamais été aussi intenses, Jamel Debbouze a évoqué l’avenir de son ami dans le Oui/Non de Téléfoot. L’humoriste a notamment exprimé son souhait de voir le natif de Marseille prendre le poste après Deschamps.

« Un grand oui ! »

Toujours pour Téléfoot, Jamel Debbouze a fait part avec humour de son envie de travailler avec ZZ : « S’il me propose d’être son adjoint ? Je prends un peu le temps de réflexion… Ce sera oui ! Un grand oui ! Pour être son chauffeur ? Même s’il me demande de relever ses chaussettes, j’irai. Même s’il me demande de couper des oranges, j’irai ! »

« Zizou est un très bon candidat »

Alors que Didier Deschamps a annoncé son départ après la Coupe du monde 2026, l’actuel sélectionneur des Bleus a lui aussi validé la piste Zidane : « Il y a beaucoup de respect entre nous. Zizou est un très bon candidat, naturel et, j’ajouterais, attendu. Après, je ne sais pas s’il en aura envie, c’est sa décision et celle du président. »