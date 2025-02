OM : L'avertissement lancé publiquement par De Zerbi pour l'avenir !

La rédaction

Après une large victoire face à l’ASSE (5-1), Roberto De Zerbi a tenu à rappeler un point clé pour l’avenir de l’OM : la concurrence sera essentielle. L’entraîneur italien a averti ses joueurs sur la nécessité d’accepter les rotations, en vue d’une possible qualification en Coupe d’Europe. L’avertissement est lancé : aucune place n’est acquise dans l’effectif.

Après deux succès consécutifs face à Lyon et Angers, l’OM voulait confirmer sa bonne forme du moment face à l’ASSE. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont largement imposés 5 buts à 1, et les recrues hivernales se sont encore une fois montrées décisives. Arrivé en provenance de Rennes, Amine Gouiri a inscrit un doublé et Amar Dedic a délivré sa première passe décisive en championnat. Des performances qui renforcent la concurrence au sein de l’effectif de l’OM.

« Il faut qu'ils comprennent et acceptent »

Interrogé sur l’importance de la concurrence, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse dans des propos rapportés par Le Phocéen : « On est dans un club important, qui joue dans un stade important. Si l'année prochaine nous jouons les Coupes européennes, on ne peut pas le faire avec uniquement 11 joueurs qui jouent 50 matchs chacun. Les joueurs doivent le comprendre et l'accepter. C'est à moi, à mon staff et à tout le club de rester proche de ceux qui ne jouent pas toujours, de les accompagner. Mais il faut aussi qu'ils comprennent et acceptent que ça fait partie du processus. »

« On est déjà en train de préparer les années suivantes »

Si l’OM s’est renforcé grâce à ce mercato hivernal, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ne comptent pas s’arrêter là et veulent encore améliorer l’effectif de l’OM en vue d’une espérée qualification en Ligue des champions pour l’année prochaine : « Avec (Medhi) Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes. Je veux voir ce que je peux offrir aux personnes qui viennent supporter cette équipe. C’est un des seuls métiers qui te permet de transmettre autant d’émotions à des personnes que tu ne connais pas. »