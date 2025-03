Giovanni Castaldi : Sa nouvelle équipe est dévoilée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Journaliste pour la Chaîne L'EQUIPE, Giovanni Castaldi s'est prononcé sur la création d'une version de L'EQUIPE du Soir le samedi. L'occasion de présenté sa nouvelle équipe qui s'articulera notamment autour de quatre chroniqueurs et d'un président de l'émission. Giovanni Castaldi dévoile les coulisses de cette nouvelle programmation.

Emission historique parmi les débats autour du sport, L'EQUIPE du Soir est à l'antenne depuis de nombreuses à années du lundi au vendredi avec Olivier Ménard à la présentation. Depuis quelques temps, une version dominicale a également été mise en place et confiée à Carine Galli. Et désormais, la talk phare de La Chaîne L'EQUIPE sera présent sept jours sur sept puisque l'émission sera également à l'antenne le samedi, de 23 heures à minuit et demi. Et c'est Giovanni Castaldi qui sera à la présentation. Ce dernier évoque d'ailleurs la mise en place de ce nouveau créneau.

L'EQUIPE du Soir débarque le samedi !

« Cela répond notamment à une nouvelle logique de programmation autour de la Ligue 1. Il y a de grandes affiches le samedi soir, à 21h05, sur DAZN. Un peu plus tôt, à 17 heures, il y a aussi un gros match sur beIN SPORTS. Cela donne corps à de nombreux débats. Nous sommes aussi au milieu d'un week-end de sport avec une actualité très riche et de vrais enjeux. Typiquement, samedi dernier, il y avait l'arrivée de Milan-San Remo, Lou Jeanmonnot repassée en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon avant la dernière course de la saison... C'est le bon moment de lancer cette version du samedi », assure-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'évoquer les chroniqueurs qui l'accompagneront sur le plateau tous les samedis.

Giovanni Castaldi dévoile le nouveau casting

« Cela reste L'Équipe du Soir, donc on garde le même concept avec quatre chroniqueurs, un président puis un présentateur pour les infos. L'idée est aussi d'insérer dans le casting des profils un peu plus jeunes, qui ne font pas toujours l'EDS la semaine pour apporter un peu de sang neuf. Les consultants Frédéric Piquionne et Matthieu Dossevi seront amenés à participer, le journaliste Tidiany M'Bo sera aussi un visage du samedi soir ainsi que tous les chroniqueurs historiques bien sûr (Dave Appadoo, Éric Blanc ce samedi), l'idée est de mixer l'ensemble. L'idée de présenter de manière régulière, chaque samedi, m'enchante aussi. C'est un luxe, je vais pouvoir apporter ma patte, mes idées. Moi qui suis parfois chroniqueur, je n'hésiterai pas à intervenir dans le débat pour envoyer un coup de gueule ou un coup de cœur de temps en temps », ajoute Giovanni Castaldi.